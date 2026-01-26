PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Feierliche Einweihung des neuen Bundespolizeireviers Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am 28. Januar 2026 findet die offizielle Einweihung des Bundespolizeireviers Mönchengladbach statt. Aus diesem Anlass möchte die Bundespolizei Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlichst einladen. Gesprächspartner am Veranstaltungstag werden Herr Oberbürgermeister Felix Heinrichs, Herr Kriminaldirektor Guido Henn (Polizei Mönchengladbach) und Herr Polizeioberrat Thomas Hermsen (Bundespolizei) sein. Es wird zudem die Möglichkeit bestehen, die neue Wache zu erkunden und Bildaufnahmen zu fertigen.

Termin: 28.01.2026 / 14.15 Uhr

Ort: Bundespolizeirevier Mönchengladbach Heinrich-Sturm-Str. 22, 41065 Mönchengladbach

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
presse.d@polizei.bund.de
Nina Wittek
Telefon: +49 (0) 211/179276-152
Mobil: +49 (0) 0175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

