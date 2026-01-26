Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Feierliche Einweihung des neuen Bundespolizeireviers Mönchengladbach
Mönchengladbach (ots)
Am 28. Januar 2026 findet die offizielle Einweihung des Bundespolizeireviers Mönchengladbach statt. Aus diesem Anlass möchte die Bundespolizei Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlichst einladen. Gesprächspartner am Veranstaltungstag werden Herr Oberbürgermeister Felix Heinrichs, Herr Kriminaldirektor Guido Henn (Polizei Mönchengladbach) und Herr Polizeioberrat Thomas Hermsen (Bundespolizei) sein. Es wird zudem die Möglichkeit bestehen, die neue Wache zu erkunden und Bildaufnahmen zu fertigen.
Termin: 28.01.2026 / 14.15 Uhr
Ort: Bundespolizeirevier Mönchengladbach Heinrich-Sturm-Str. 22, 41065 Mönchengladbach
