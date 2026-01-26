BPOL NRW: Feierliche Einweihung des neuen Bundespolizeireviers Mönchengladbach

Dortmund (ots) - Am 25. Januar kam es im Eingangsbereich einer Drogeriefiliale im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Bundespolizeibeamter wurde auf dem Weg zum Dienst darauf aufmerksam und griff ein. Gegen 17:35 Uhr schlug ein 15-jähriger Jugendlicher wiederholt auf das Handgelenk eines Ladendetektivs ein, der ihn nach einem zuvor ...

