BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof Hamm vollstreckt.

Bei einer Kontrolle eines 50-jährigen Mannes aus Wuppertal am Freitagnachmittag (23. Januar) stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Hagen den Mann mit Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht Hagen hatte den deutschen Staatsangehörigen im Mai 2025 wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 180 Tagen zu je 15 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte er, woraufhin ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Da der Gesuchte die Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet und für die nächsten 90 Tage in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nur zwei Tage später (Sonntag, 25. Januar) klickten auch für einen 46-jährigen Hammer die Handschellen. Der deutsche Staatsangehörige war durch das Amtsgericht Hamm wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten und zwei Wochen auf Bewährung verurteilt worden. Aufgrund weiterer Straftaten wurde die Bewährung widerrufen und ein Haftbefehl ausgestellt. Der Gesuchte wurde verhaftet und ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Von dort aus erfolgte die Vorführung beim zuständigen Haftrichter.

