PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof Hamm vollstreckt.

Bei einer Kontrolle eines 50-jährigen Mannes aus Wuppertal am Freitagnachmittag (23. Januar) stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Hagen den Mann mit Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht Hagen hatte den deutschen Staatsangehörigen im Mai 2025 wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 180 Tagen zu je 15 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte er, woraufhin ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Da der Gesuchte die Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet und für die nächsten 90 Tage in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nur zwei Tage später (Sonntag, 25. Januar) klickten auch für einen 46-jährigen Hammer die Handschellen. Der deutsche Staatsangehörige war durch das Amtsgericht Hamm wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten und zwei Wochen auf Bewährung verurteilt worden. Aufgrund weiterer Straftaten wurde die Bewährung widerrufen und ein Haftbefehl ausgestellt. Der Gesuchte wurde verhaftet und ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Von dort aus erfolgte die Vorführung beim zuständigen Haftrichter.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:12

    BPOL NRW: Auseinandersetzung nach Ladendiebstahl im Hauptbahnhof - Bundespolizei ermittelt

    Dortmund (ots) - Am 25. Januar kam es im Eingangsbereich einer Drogeriefiliale im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Bundespolizeibeamter wurde auf dem Weg zum Dienst darauf aufmerksam und griff ein. Gegen 17:35 Uhr schlug ein 15-jähriger Jugendlicher wiederholt auf das Handgelenk eines Ladendetektivs ein, der ihn nach einem zuvor ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 06:40

    BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten in Köln fest

    Köln (ots) - Am vergangenen Samstag (24. Januar) ging den Beamten am Kölner Hauptbahnhof ein Straftäter ins Netz. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Gegen 03:10 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen 37-jährigen Deutschen in der B-Passage. Ein Datenabgleich seiner Personalien verlief positiv und offenbarte eine offene Ausschreibung zur Festnahme. Aufgrund des Erschleichens von Leistungen in stolzen 126 Fällen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren