Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten in Köln fest
Köln (ots)
Am vergangenen Samstag (24. Januar) ging den Beamten am Kölner Hauptbahnhof ein Straftäter ins Netz. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.
Gegen 03:10 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen 37-jährigen Deutschen in der B-Passage. Ein Datenabgleich seiner Personalien verlief positiv und offenbarte eine offene Ausschreibung zur Festnahme.
Aufgrund des Erschleichens von Leistungen in stolzen 126 Fällen in Tatmehrheit mit Beleidigung und Körperverletzung hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf den Mann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt.
Die Beamten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und führten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt zu.
