Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auseinandersetzung nach Ladendiebstahl im Hauptbahnhof - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am 25. Januar kam es im Eingangsbereich einer Drogeriefiliale im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Bundespolizeibeamter wurde auf dem Weg zum Dienst darauf aufmerksam und griff ein.

Gegen 17:35 Uhr schlug ein 15-jähriger Jugendlicher wiederholt auf das Handgelenk eines Ladendetektivs ein, der ihn nach einem zuvor begangenen Ladendiebstahl wiedererkannt habe und festhielt. Der Beamte fixierte den jungen Deutsch-Marokkaner und führte ihn sowie seinen ebenfalls anwesenden 13-jährigen Bruder mit dem Ladendetektiv zur Dienststelle der Bundespolizei.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut in seiner Jackentasche. Der Castrop-Rauxeler räumte den Diebstahl von Süßwaren ein. Da seine Personalien aufgrund seiner falschen Angaben nicht verifiziert werden konnten, belehrten ihn die Uniformierten und er machte anschließend korrekte Angaben. Die Personalien des Bruders stellten die Beamten ebenfalls fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Bundespolizisten die Brüder zur Adresse der Erziehungsberechtigten und übergaben sie an diese.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Körperverletzung und falscher Namensangabe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

