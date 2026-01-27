Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vor Ausreise zur Kasse gebeten - Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Reisende

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Dublin/Irland stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Montagabend (26.01.2026) eine zur Fahndung ausgeschriebene Niederländerin fest. Die 53-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft München gesucht. Diese hatte im Dezember des vergangenen Jahres einen Haftbefehl wegen Betruges erlassen. Demnach wurde die Gesuchte im Mai 2025 rechtskräftig verurteilt. Da sie sich im Ausland befand, wurde die Fahndung veranlasst. Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 15 Tagen konnte von der im Kreis Heinsberg lebenden Frau abgewendet werden, indem sie die Geldstrafe in Höhe von 450 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich.

Kurze Zeit später nahmen die Bundespolizeibeamten dann einen Niederländer fest. Nach dem 37-Jährigen, der beabsichtigte, nach Kayseri/Türkei zu fliegen, wurde in diesem Fall von der Staatsanwaltschaft Kleve gefahndet. Im September 2025 hatte diese einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz ausgestellt. Doch der in den Niederlanden lebende Mann konnte die Erzwingungshaft in Höhe von 36 Tagen abwenden, indem er die Geldbuße in Höhe von 900 Euro vor Ort beglich.

