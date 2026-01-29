Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Schussabgabe in Schiffweiler

Polizei nimmt 81-jährigen Mann vorläufig fest

Saarbrücken/Schiffweiler (ots)

Nach einer Kontrolle durch die Waffenbehörde der zuständigen Kreispolizei in Schiffweiler, wurde der Polizei am heutigen Tag (29.01.2026) gegen 11:40 Uhr eine Schussabgabe gemeldet. Nach einem entsprechenden Rückzug durch die Mitarbeitenden der Kreispolizeibehörde wurde die Polizei Saarland über Notruf verständigt, welche mit starken Kräften ausrückte. Im Anwesen konnte schließlich der mutmaßliche Schütze gesichert und festgenommen werden. Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt.

Die Kreispolizeibehörde führte am heutigen Tag eine Kontrolle bei einem legalen Waffenbesitzer in Schiffweiler durch. Hierbei kam es im Anwesen zu einer noch nicht näher geklärten Schussabgabe durch den 81-Jährigen. Die Mitarbeitenden der Waffenbehörde zogen sich daraufhin aus dem Anwesen zurück und verständigten die Polizei.

Nach Betreten des Anwesens durch die polizeilichen Einsatzkräfte konnte der Mann und die Waffen gesichert werden. Neben den legal im Besitz befindlichen Waffen stellten die Ermittler noch weitere Waffen und Gegenstände sicher.

Durch die vermutlich mit einer Schreckschusswaffe erfolgte Schussabgabe wurde niemand verletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen zur Schussabgabe und den sichergestellten Waffen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell