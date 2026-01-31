Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach der Drittliga-Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen VfL Osnabrück

Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Samstag (31.01.2026) fand vor ca. 12.000 Zuschauern im Saarbrücker Ludwigsparkstadion die Begegnung der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem VfL Osnabrück statt. Auf Grund einer verspäteten Bahnanreise der Gästefans verschob sich der Anstoß um 30 Minuten auf 14:30 Uhr. Die Polizei Saarland wurde bei dem Einsatz durch andere Bundesländer unterstützt.

Die Anreise der Fans verlief ohne besondere Vorkommnisse. Nach der verspäteten Bahnanreise der Gästefans wurden diese zügig und ohne Probleme vom Bahnhof zum Stadion begleitet, so dass sie ab Mitte der 1. Halbzeit das Spiel live mitverfolgen konnten.

Während des Spiels verzeichnete die Polizei keine relevanten Störungen.

Nach dem Spiel wurden die Gästefans wieder geschlossen vom Stadion zum Bahnhof durch die Einsatzkräfte der Polizei begleitet. Hierbei sprach die Polizei nach vereinzelten Provokationen Platzverweise aus.

Die Sperrung der Camphauser Straße wurde gegen 17:20 Uhr aufgehoben.

Innenminister Reinhold Jost dankte allen Einsatzkräften für den reibungslosen Ablauf. Insbesondere bedankte sich der Innenminister bei den Unterstützungskräften aus anderen Bundesländern.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell