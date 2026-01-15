Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zu Busunfall Himmlinger Steige

Aalen (ots)

Aalen-Himmlingen: Folgemeldung zu Busunfall

Die L1080 bleibt im Bereich der Himmlinger Steige weiterhin voll gesperrt. Der Bereich sollte weiterhin umfahren werden. Die Bergung des Linienbusses wird derzeit organisiert, es werden hierzu wohl zwei Krane benötigt. Die eigentliche Bergung wird frühestens ab 11 Uhr erfolgen und wird sich bis in die Mittagszeit hineinziehen. Der neuwertige Bus kostete mehrere hundert tausend Euro. Vermutlich ist er totalbeschädigt. Der schwer verletzte Busfahrer ist 62 Jahre alt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort, zudem befanden sich eine Notarztbesatzung sowie 4 Rettungswagenbesatzungen im Einsatz. Die Polizei war zeitweise mit bis zu fünf Besatzungen im Einsatz. Die Straßenmeisterei hat die Sperrung übernommen und eine Umleitung eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell