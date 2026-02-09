PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Zuerst Pferde- dann Mannesstärke gemessen
gibt es Zeugen?

Hohberg, Niederschopfheim (ots)

Nachdem zwei Autofahrer am Sonntagmorgen auf der B3 bei Niederschopfheim die Pferdestärken ihrer Fahrzeuge gemessen und sich gegenseitig überholt haben sollen, soll es in der Folge zwischen den beiden 25 und 33 Jahre alten Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, die nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung nach sich zieht. Ein gegen 10:20 Uhr langsam auf der B3 in Richtung Offenburg fahrender Fastnachtswagen soll der Auslöser des wenig sinnhaften Fahrverhaltens der Beteiligten gewesen sein. Nachdem zunächst der ältere den jüngeren sowie den Fastnachtswagen überholt haben soll, soll kurz danach der 25-Jährige seinerseits zum Überholmanöver angesetzt haben. Das unnötige Schauspiel soll sich um eine weitere Überholepisode fortgesetzt haben, wobei der 33-Jährige hierbei seinen Verkehrskontrahenten mittels Gestik beleidigt haben soll. Anscheinend war den Streithähnen der Kampf um die besseren Pferdestärken nicht genug, denn nach dem Wettrennen sollen sich die Protagonisten auch noch mit ihrer Manneskraft gemessen haben. Beide sollen hierzu in Niederschopfheim angehalten haben, ausgestiegen sein und sich zunächst ein Wortgefecht geliefert haben. Der 25-Jährige soll den aggressiven Dialog mit einem Faustschlag beendet haben, was den Geschlagenen zur Verständigung der Polizei veranlasste. Mögliche Zeugen des Vorfalls setzten sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg in Verbindung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

