POL-OG: Oberkirch - Arrestzelle statt Narrenzelt

Nach handgreiflichen Streitigkeiten am Sonntagabend endete eine Faschingsveranstaltung für einen 18-Jährigen in polizeilichem Gewahrsam. Kurz nach 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei auf einen Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 20-Jährigem aufmerksam, welcher in Folge durch einen Platzverweis für den Jüngeren endete. Da dieser aber weiterhin Klärungsbedarf hatte und auch nach wiederholter Androhung des Gewahrsams den Weg nach Hause nicht antreten wollte, wurde er auf das Polizeirevier in Achern verbracht. Somit endete das Wochenende für den Heranwachsenden mit über 1,8 Promille in den Gewahrsamseinrichtungen der Polizei. /ti

