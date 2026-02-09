PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand in Tiefgarage

Offenburg (ots)

Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell bei einem Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Altenburger Allee im Einsatz. Nach ersten Feststellungen ist dort am Montagmorgen, kurz nach 9:30 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Eine in der Tiefgarage befindliche Person ist hierbei ums Leben gekommen, eine weitere Person verletzt worden. Die Altenburger Allee ist derzeit rund um den Brandort gesperrt. Zu den Umständen des Brandausbruchs und des Versterbens der Person haben die Beamten der Kriminalpolizei unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen übernommen. Im Bereich der Esther-Cohn-Straße wurde eine Sammelstellte für rückkehrende Bewohner eingerichtet, die von Kräften des Rettungsdienstes betreut wird.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:59

    POL-OG: Lahr, Reichenbach - Wohnungseinbruch

    Lahr, Reichenbach (ots) - Zwischen Freitag 13 Uhr und Samstag 11 Uhr kam es in der Frankenstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die bislang unbekannten Täter brachen über die Balkontüre in das Zuhause ein und durchsuchten dieses. Der Diebstahlschaden beträgt insgesamt circa 300 Euro. /ti Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:44

    POL-OG: Oberkirch - Arrestzelle statt Narrenzelt

    Oberkirch (ots) - Nach handgreiflichen Streitigkeiten am Sonntagabend endete eine Faschingsveranstaltung für einen 18-Jährigen in polizeilichem Gewahrsam. Kurz nach 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei auf einen Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 20-Jährigem aufmerksam, welcher in Folge durch einen Platzverweis für den Jüngeren endete. Da dieser aber weiterhin Klärungsbedarf hatte und auch nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren