Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand in Tiefgarage

Offenburg (ots)

Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell bei einem Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Altenburger Allee im Einsatz. Nach ersten Feststellungen ist dort am Montagmorgen, kurz nach 9:30 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Eine in der Tiefgarage befindliche Person ist hierbei ums Leben gekommen, eine weitere Person verletzt worden. Die Altenburger Allee ist derzeit rund um den Brandort gesperrt. Zu den Umständen des Brandausbruchs und des Versterbens der Person haben die Beamten der Kriminalpolizei unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen übernommen. Im Bereich der Esther-Cohn-Straße wurde eine Sammelstellte für rückkehrende Bewohner eingerichtet, die von Kräften des Rettungsdienstes betreut wird.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell