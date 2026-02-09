PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch und versuchter Diebstahl
Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Sonntagvormittag gegen 11:50 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Keller in der Franz-Volk-Straße. Dort habe der Einbrecher versucht verschiedene Werkzeugkoffer zu stehlen, wobei er durch einen Zeugen entdeckt wurde. Daraufhin ergriff der Täter ohne das gesammelte Diebesgut die Flucht. Beschrieben wird der Eindringling wie folgt: männlich, ca. 170-180 cm groß, schwarze Haare, Bart, dunkle Jogginghose, grauer Pullover. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

