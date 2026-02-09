PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Nach mehreren Verstößen in Gewahrsam genommen

Bietigheim (ots)

Ein 49-jähriger Störenfried wurde am Sonntagmorgen nach mehreren Verstößen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Bei einer Tankstelle in der Landstraße kam es gegen 3:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz, da ein 49-Jähriger auffällig wurde und auch nach mehreren Aufforderungen die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Die Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis aus, dem er zuerst nachkam. Kurz vor fünf Uhr tauchte der Endvierziger jedoch erneut bei der Tankstelle auf und wollte diese nicht mehr verlassen. Er wurde daraufhin ein zweites Mal dem Platz verwiesen, worauf er jedoch nicht reagierte. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Störer offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, weshalb ihm die Fahrt nach Hause auf seinem Fahrrad untersagt wurde. Als der Ende Vierzigjährige schließlich die Örtlichkeit verlassen wollte, lief er zuerst schwankend davon und versuchte, noch im Sichtfeld der Polizeibeamten auf sein Fahrrad zu steigen. Um weitere Straftaten und Ordnungsstörungen zu verhindern, wurde der Mann von den Polizeibeamten gehindert, mit dem Fahrrad wegzufahren. Als er sich gegen diese Maßnahme aggressiv zur Wehr setzte, endete für ihn die Nacht um 5:50 Uhr in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Rastatt.

/sk

