POL-OE: Holzhütten brannten am Sonderner Kopf
Olpe (ots)
Am frühen Freitagmorgen (06. Februar) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer am "Sonderner Kopf" aus. Gegen 4:30 Uhr war ein Hüttenbrand im Bereich des Bootssteges unterhalb des Campingplatzes "Vier Jahreszeiten" gemeldet worden. Aus bislang unbekannter Ursache brannten auf einem eingezäunten Gelände zwei direkt aneinander gebaute Holzhütten nieder. Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell