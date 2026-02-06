POL-OE: Holzhütten brannten am Sonderner Kopf

Lennestadt (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (05. Februar) ereignete sich gegen 6:15 Uhr auf der B55 in Bonzel ein Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf das vorausfahrende Auto eines 60-Jährigen aufgefahren, als dieser wegen einem querenden Wildschwein eine Bremsung einleitete. Durch die Kollision wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren ...

