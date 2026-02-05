POL-OE: Motorradfahrer bei Schliprüthen leicht verletzt
Finnentrop (ots)
Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Alleinunfall auf der Fehrenbrachter Straße (K23) am Mittwoch (04. Februar) verletzt. Der Mann hatte kurz vor 14 Uhr in einer Linkskurve auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Krad verloren. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 22-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.
