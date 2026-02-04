POL-OE: Einbruch in Automobilhandel
Kirchhundem (ots)
In Welschen-Ennest sind Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Autohandels eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag (30. Januar) und Dienstagmittag (03. Februar) hatten sich die Täter Zutritt in das ehemalige Tankstellengebäude an der Frankfurter Straße verschafft. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme lagen noch keine Angaben über die mögliche Beute vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell