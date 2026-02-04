PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Automobilhandel

Kirchhundem (ots)

In Welschen-Ennest sind Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Autohandels eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag (30. Januar) und Dienstagmittag (03. Februar) hatten sich die Täter Zutritt in das ehemalige Tankstellengebäude an der Frankfurter Straße verschafft. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme lagen noch keine Angaben über die mögliche Beute vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:21

    POL-OE: Autofahrerin in Finnentrop verletzt

    Finnentrop (ots) - Eine 43-jährige Autofahrerin verletzte sich am Dienstag (03. Januar) bei einem Alleinunfall auf der Serkenroder Straße leicht. Die Frau hatte gegen 13:40 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der Gefällstrecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto kam von der Straße ab und kippte im Grünstreifen auf die Fahrerseite. Die Leichtverletzte konnte sich eigenständig aus ihrem ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:20

    POL-OE: Autofahrer fällt in Gerlingen auf

    Wenden (ots) - Ein 39-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zu Mittwoch (04. Februar) auf der Koblenzer Straße kontrolliert. Beamte der Polizeiwache Olpe hatten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 2:30 Uhr angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die Ordnungshüter Hinweise, dass der 39-Jährige sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt haben könnte. Ein vor Ort ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:29

    POL-OE: Versuchter Raub in Drolshagen

    Drolshagen (ots) - Am Montagmorgen (02. Februar) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Raubversuch in einem Discountmarkt an der Hagener Straße. Ein bislang unbekannter Mann hatte gegen 8:30 Uhr den Supermarkt betreten. Unter Vorhalt einer mutmaßlichen Handfeuerwaffe bedrohte er eine Mitarbeiterin des Marktes und forderte die Herausgabe des Geldes. Nach einem Zwiegespräch verließ der Täter anschließend ohne Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren