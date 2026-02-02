Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Raub in Drolshagen

Drolshagen (ots)

Am Montagmorgen (02. Februar) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Raubversuch in einem Discountmarkt an der Hagener Straße. Ein bislang unbekannter Mann hatte gegen 8:30 Uhr den Supermarkt betreten. Unter Vorhalt einer mutmaßlichen Handfeuerwaffe bedrohte er eine Mitarbeiterin des Marktes und forderte die Herausgabe des Geldes. Nach einem Zwiegespräch verließ der Täter anschließend ohne Beute das Geschäft in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 175 bis 185cm groß - ca. 40-45 Jahre alt - korpulent - kurze, graublonde Haare - sprach akzentfreies Deutsch - trug blaue Jeans und beige Winterjacke.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell