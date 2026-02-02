PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin nach Verkehrsunfall in Mecklinghausen verletzt

Attendorn (ots)

Am Freitag (30. Januar) kam es auf der Talstraße (L880) gegen 08:35 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Während ein Beteiligter (69 Jahre) unverletzt blieb, zog sich eine 57-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

