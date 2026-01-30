Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt bei Verkehrskontrolle auf

Attendorn (ots)

Beamte der Polizeiwache Attendorn kontrollierten am Donnerstag (29. Januar) einen Autofahrer in Ennest. Kurz nach 13 Uhr hielten sie den Mann auf der Straße "Askay" an. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 34-Jährige offenbar nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte diesen Verdacht. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.

