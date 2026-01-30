Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin wurde am Donnerstagmorgen (29. Januar) bei einem Verkehrsunfall auf der K17 zwischen Repe und Bremge leicht verletzt. Die Frau hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen gegen 09:30 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kam mit ihrem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An PKW und Leitplanke entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

