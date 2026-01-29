POL-OE: Einbruch in Firmenhalle
Olpe (ots)
Unbekannte Täter sind in Olpe zwischen Mittwochabend (28. Januar) und Donnerstagmorgen (29. Januar) in die Firmenhalle einer LKW-Werkstatt an der Straße "In der Trift" eingebrochen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse darüber vor, ob den Tätern Beute in die Hände fiel. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
