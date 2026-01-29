PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Firmenhalle

Olpe (ots)

Unbekannte Täter sind in Olpe zwischen Mittwochabend (28. Januar) und Donnerstagmorgen (29. Januar) in die Firmenhalle einer LKW-Werkstatt an der Straße "In der Trift" eingebrochen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse darüber vor, ob den Tätern Beute in die Hände fiel. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

  • 28.01.2026 – 11:14

    POL-OE: Verkehrsunfall in Maumke

    Lennestadt (ots) - Am Mittwochmorgen (28. Januar) ereignete sich gegen kurz nach 8 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Maumker Straße (B236). Aus bislang unbekannter Ursache war ein 36-Jähriger mit seinem Taxi in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto eines 41-Jährigen zusammengestoßen. Anschließend prallte das Taxi am Straßenrand gegen eine Mauer und kam dort zum Stehen. Der 41-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 21:01

    POL-OE: Mann bedroht Polizeibeamte mit Messer

    Olpe (ots) - Am Dienstagnachmittag (27. Januar) wurde in Olpe ein 34-Jähriger von Polizeibeamten überwältigt, nachdem er sich mit einem Messer durch die Innenstadt bewegte. Die Polizisten waren zunächst zu dessen Wohnanschrift gerufen worden, da der Mann vor Ort randalierte. Als sie am Einsatzort eintrafen, bedrohte er die Beamten mit einem Messer und bewegte sich anschließend fußläufig in Richtung der Olper ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:34

    POL-OE: Unfallfahrer mit positivem Alkoholtest

    Lennestadt (ots) - Ein 23-jähriger Autofahrer fiel am Montag (26. Januar) im Rahmen einer Unfallaufnahme in Altenhundem auf. Der Mann war zuvor um 8:20 Uhr in der Straße "Lindenzweig" mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW gestoßen. Während der Aufnahme ergaben sich für die Beamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des 23-Jährigen deuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ...

    mehr
