PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mann bedroht Polizeibeamte mit Messer

Olpe (ots)

Am Dienstagnachmittag (27. Januar) wurde in Olpe ein 34-Jähriger von Polizeibeamten überwältigt, nachdem er sich mit einem Messer durch die Innenstadt bewegte. Die Polizisten waren zunächst zu dessen Wohnanschrift gerufen worden, da der Mann vor Ort randalierte. Als sie am Einsatzort eintrafen, bedrohte er die Beamten mit einem Messer und bewegte sich anschließend fußläufig in Richtung der Olper Innenstadt. Die Polizeibeamten folgten ihm und konnten den Mann schließlich auf der Martinstraße überwältigen. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sich der 34-jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde daher einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen kam es nicht zu einer Schädigung Dritter.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 10:34

    POL-OE: Unfallfahrer mit positivem Alkoholtest

    Lennestadt (ots) - Ein 23-jähriger Autofahrer fiel am Montag (26. Januar) im Rahmen einer Unfallaufnahme in Altenhundem auf. Der Mann war zuvor um 8:20 Uhr in der Straße "Lindenzweig" mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW gestoßen. Während der Aufnahme ergaben sich für die Beamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des 23-Jährigen deuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:33

    POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall in Wegeringhausen

    Drolshagen (ots) - Am Montag ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B55. Ein 31-jähriger Autofahrer hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der Mann verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:33

    POL-OE: Autofahrer fällt in Eichhagen auf

    Olpe (ots) - Ein 47-jähriger Autofahrer fiel Beamten der Polizeiwache Olpe am Montagabend (26. Januar) kurz nach 20:30 Uhr im "Schneppenohler Weg" auf. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum deuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest untermauerte den Verdacht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren