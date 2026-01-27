Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallfahrer mit positivem Alkoholtest

Lennestadt (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer fiel am Montag (26. Januar) im Rahmen einer Unfallaufnahme in Altenhundem auf. Der Mann war zuvor um 8:20 Uhr in der Straße "Lindenzweig" mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW gestoßen. Während der Aufnahme ergaben sich für die Beamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des 23-Jährigen deuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wurde insgesamt auf einen unteren bis mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell