PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallfahrer mit positivem Alkoholtest

Lennestadt (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer fiel am Montag (26. Januar) im Rahmen einer Unfallaufnahme in Altenhundem auf. Der Mann war zuvor um 8:20 Uhr in der Straße "Lindenzweig" mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW gestoßen. Während der Aufnahme ergaben sich für die Beamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des 23-Jährigen deuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wurde insgesamt auf einen unteren bis mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 10:33

    POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall in Wegeringhausen

    Drolshagen (ots) - Am Montag ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B55. Ein 31-jähriger Autofahrer hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der Mann verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:33

    POL-OE: Autofahrer fällt in Eichhagen auf

    Olpe (ots) - Ein 47-jähriger Autofahrer fiel Beamten der Polizeiwache Olpe am Montagabend (26. Januar) kurz nach 20:30 Uhr im "Schneppenohler Weg" auf. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum deuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest untermauerte den Verdacht. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:22

    POL-OE: Kollision auf der Griesemert

    Olpe (ots) - Am Montag (26. Januar) kam es gegen 8 Uhr auf der B55 im Kreuzungsbereich "Waukemicke/Im Osterseifen" zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache war es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 27-Jährigen und dem PKW einer 61-Jährigen gekommen. Die Fahrerin wurde durch die Kollision schwer, der 27-Jährige leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren