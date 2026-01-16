Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Diebstahl aus Fahrradschuppen

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen dem 13.01.2026, 00:00 Uhr, und dem 15.01.2026, 08:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter einen Fahrradschuppen am Piusweg auf und entwendete ein Pedelec samt Zubehör. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Rad.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter 05961 / 958700 zu melden.

