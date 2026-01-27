Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall in Wegeringhausen

Drolshagen (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B55. Ein 31-jähriger Autofahrer hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der Mann verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt.

