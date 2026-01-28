PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Maumke

Lennestadt (ots)

Am Mittwochmorgen (28. Januar) ereignete sich gegen kurz nach 8 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Maumker Straße (B236). Aus bislang unbekannter Ursache war ein 36-Jähriger mit seinem Taxi in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto eines 41-Jährigen zusammengestoßen. Anschließend prallte das Taxi am Straßenrand gegen eine Mauer und kam dort zum Stehen. Der 41-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer und sein ebenfalls 36-jähriger Fahrgast blieben augenscheinlich unverletzt. Zur weiteren Untersuchung brachte der Rettungsdienst jedoch auch den Fahrgast in ein Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt. Es entstand an Fahrzeugen und Mauer ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

