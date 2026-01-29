POL-OE: Fußgängerin leicht verletzt
Kirchhundem (ots)
Am Mittwoch (28. Januar) kam es um 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Welschen-Ennest. Im Einmündungsbereich des "Limkerweg" in die "Hagener Straße" war eine 33-jährige Autofahrerin mit einer 65-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
