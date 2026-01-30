POL-OE: Metalldiebe brechen in Firma ein

Lennestadt (ots) - Am Mittwochmorgen (28. Januar) ereignete sich gegen kurz nach 8 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Maumker Straße (B236). Aus bislang unbekannter Ursache war ein 36-Jähriger mit seinem Taxi in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto eines 41-Jährigen zusammengestoßen. Anschließend prallte das Taxi am Straßenrand gegen eine Mauer und kam dort zum Stehen. Der 41-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ...

mehr