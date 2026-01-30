PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Metalldiebe brechen in Firma ein

Olpe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in einen metallverabeitenden Betrieb an der Straße "Saßmicker Hammer" eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen Mittwoch (28. Januar, 19:00 Uhr) und Donnerstag (29. Januar, 05:30 Uhr). Nach erster Einschätzung entwendeten die Täter Gegenstände aus Kupfer und Kupferlegierungen in unbekannter Menge. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

