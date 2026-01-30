POL-OE: Metalldiebe brechen in Firma ein
Olpe (ots)
Bislang unbekannte Täter sind in einen metallverabeitenden Betrieb an der Straße "Saßmicker Hammer" eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen Mittwoch (28. Januar, 19:00 Uhr) und Donnerstag (29. Januar, 05:30 Uhr). Nach erster Einschätzung entwendeten die Täter Gegenstände aus Kupfer und Kupferlegierungen in unbekannter Menge. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
