Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach 18km langer Falschfahrt auf der BAB 8

Merzig-Wadern (ots)

Am 27.12.2025, gegen 03:05 Uhr, wurde der saarländischen Polizei über Notruf ein Falschfahrer auf der BAB 8 in Höhe der Anschlussstelle Perl gemeldet. Der Falschfahrer befuhr die Richtungsfahrbahn Luxemburg demnach mit seinem belgischen Pkw zumindest ab der AS Perl entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Merzig. Der Verkehr der Richtungsfahrbahn Luxemburg wurde folglich zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer durch zwei Kommandos der Polizeiinspektion Merzig verlangsamt und die Beamten fuhren dem Falschfahrer unter Inkaufnahme eigener Risiken entgegen, bis er zwischen dem Rastplatz Weiler und der AS Schwemlingen gesichtet werden konnte. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und entsprechender Anhaltesignale passierte der Falschfahrer den ersten Funkstreifenwagen zunächst auf der Überholspur und setzte seine Falschfahrt fort. Unmittelbar im Anschluss konnte das Fahrzeug dann aber durch das zweite Kommando auf der Überholspur angehalten werden und die Weiterfahrt konnte umgehend unterbunden werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 75-jährigen Mann aus Aachen, welcher einen verwirrten Eindruck machte. Erste Erkenntnisse lassen vermuten, dass eine kardiologische Ursache zumindest teilweise kausal für das Fahrverhalten des Mannes sein könnte.

Der Fahrzeugführer wurde letztlich mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein des Mannes wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken sichergestellt.

Zeugen/Verkehrsteilnehmer, welchen der Falschfahrer beispielsweise entgegenkam oder welche andere Angaben zum Fahrverhalten des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig unter folgender Rufnummer in Verbindung zu setzen: 06861-704-0

