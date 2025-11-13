Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfallflucht in Merzig

Merzig (ots)

Am Mittwoch, den 12.11.2025 zwischen 10:00 und 11:00 Uhr parkte ein grauer Smart for two Cabrio mit Merziger Kennzeichen auf dem Parkplatzgelände in der Friedrichstraße in Merzig, der unteren Parkebene. Als die Fahrerin des Smart zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie einen frischen Unfallschaden am Frontstoßfänger feststellen. Lackantragungen ließen vermuten, dass es sich bei dem unfallverursachenden PKW, der den Schaden vermutlich beim Einparken verursachte, um ein blaues Fahrzeug handelte. Dieses wurde nach dem Schadensereignis von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen.

