Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Merzig (ots)

In den vergangenen Monaten und in der letzten Woche kam es im Bereich der Annastraße in 66663 Merzig zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen, wodurch ein hoher Sachschaden entstanden ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Merzig in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- KED
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

  • 14.10.2025 – 23:12

    POL-MZG: Öffentlichkeitsaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mettlach

    Von-Boch-Liebig-Straße in 66693 Mettlach (ots) - Am 14.10.2025, im Zeitraum zwischen 10:00h und 11:30h, befährt der bislang unbekannte Täter mit seinem Kraftfahrzeug (mutmaßlich aufgrund der ermittelten Schadenshöhe 2,8m ein Transporter oder Lastkraftwagen)die Von-Boch-Liebig-Straße von Orscholz kommend in Fahrtrichtung Mettlach-Ortskern. Unmittelbar vor der ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 07:15

    POL-MZG: Vermisster Michael Heinz Scheidt aus Mettlach wohlbehalten angetroffen

    Mettlach (ots) - Der seit dem 27.09.2025 vermisste Michael Heinz Scheidt aus Mettlach konnte am 30.09.2025 wohlbehalten angetroffen und in seine Pflegeeinrichtung zurückgeführt werden. Es wird darum gebeten, die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Michael Scheidt einzustellen und sowohl die ausgestrahlte Fahndung, als auch das übersandte Lichtbild zu löschen/ ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 17:11

    POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 64-jährigen M.S. aus Mettlach

    Merzig (ots) - Die öffentliche Fahndung nach Herrn M.S., 64 Jahre, siehe Pressemitteilung vom 30.09.2025, 08:50 Uhr, der PI Merzig, kann eingestellt werden. Die Person konnte aufgefunden werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Merzig MZG- DGL Gutenbergstraße 30 66663 Merzig Telefon: 06861/7040 E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de Internet: ...

    mehr
