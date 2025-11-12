Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Merzig (ots)

In den vergangenen Monaten und in der letzten Woche kam es im Bereich der Annastraße in 66663 Merzig zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen, wodurch ein hoher Sachschaden entstanden ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Merzig in Verbindung zu setzen.

