Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte nach Auffahrunfall in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Am Freitag (30. Januar) ereignete sich auf der Hundemstraße gegen 13:50 Uhr in Höhe der dortigen Rettungswache ein Verkehrsunfall. Vor Ort war es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Zwei Fahrzeugführer (21 und 25 Jahre) wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der dritte Autofahrer (56) blieb unverletzt. Die aufnehmenden Beamten schätzten den Gesamtschaden auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  • 02.02.2026 – 11:45

    POL-OE: Autofahrerin nach Verkehrsunfall in Mecklinghausen verletzt

    Attendorn (ots) - Am Freitag (30. Januar) kam es auf der Talstraße (L880) gegen 08:35 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Während ein Beteiligter (69 Jahre) unverletzt blieb, zog sich eine 57-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:48

    POL-OE: Autofahrer fällt bei Verkehrskontrolle auf

    Attendorn (ots) - Beamte der Polizeiwache Attendorn kontrollierten am Donnerstag (29. Januar) einen Autofahrer in Ennest. Kurz nach 13 Uhr hielten sie den Mann auf der Straße "Askay" an. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 34-Jährige offenbar nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer sein Auto unter dem Einfluss von ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:47

    POL-OE: Autofahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

    Attendorn (ots) - Eine 23-jährige Autofahrerin wurde am Donnerstagmorgen (29. Januar) bei einem Verkehrsunfall auf der K17 zwischen Repe und Bremge leicht verletzt. Die Frau hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen gegen 09:30 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kam mit ihrem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin zur weiteren Behandlung ...

    mehr
