POL-OE: Verletzte nach Auffahrunfall in Altenhundem
Lennestadt (ots)
Am Freitag (30. Januar) ereignete sich auf der Hundemstraße gegen 13:50 Uhr in Höhe der dortigen Rettungswache ein Verkehrsunfall. Vor Ort war es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Zwei Fahrzeugführer (21 und 25 Jahre) wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der dritte Autofahrer (56) blieb unverletzt. Die aufnehmenden Beamten schätzten den Gesamtschaden auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell