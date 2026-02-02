POL-OE: Verletzte nach Auffahrunfall in Altenhundem

Attendorn (ots) - Beamte der Polizeiwache Attendorn kontrollierten am Donnerstag (29. Januar) einen Autofahrer in Ennest. Kurz nach 13 Uhr hielten sie den Mann auf der Straße "Askay" an. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 34-Jährige offenbar nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer sein Auto unter dem Einfluss von ...

mehr