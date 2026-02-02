PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Termine für mehr Sicherheit im Netz

Olpe (ots)

Gleich zwei Termine bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Martinstraße 44 in Olpe nächste Woche zu Internetthemen an.

Am Dienstag, 10. Februar, startet um 15 Uhr die Veranstaltung "KI and me! Klick für Klick gemeinsam mit Jugendlichen und der KP/O Olpe". Im Rahmen des "Safer Internet Days" rückt Kriminalhauptkommissarin Simone Klewes an diesem Tag das Thema künstliche Intelligenz für Kinder und Jugendliche in den Fokus.

Der zweite Termin beginnt schon am nächsten Tag, 11. Februar. Ab 18 Uhr informiert die Beratungsstelle bei einem Elternabend über Schutz im Netz für Kinder. Hate Speech, Cybermobbing, Cybergrooming sind nur ein paar der Gefahren, denen sich Kinder im Alltag online aussetzen. Neben Ratschlägen und Tipps zur Handhabung von Gefahren im Netz wird es die Möglichkeit zur Diskussion mit Kriminalhauptkommissarin Simone Klewes zu den Onlinethemen geben.

Um vorherige Anmeldung zu den Veranstaltungen wird unter der Mailadresse Simone.Klewes@polizei.nrw.de gebeten. Beide Termine sind kostenfrei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

