Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt in Gerlingen auf

Wenden (ots)

Ein 39-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zu Mittwoch (04. Februar) auf der Koblenzer Straße kontrolliert. Beamte der Polizeiwache Olpe hatten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 2:30 Uhr angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die Ordnungshüter Hinweise, dass der 39-Jährige sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt haben könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholstest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme, fertigten eine Anzeige und beschlagnahmten den Führerschein des 39-Jährigen.

