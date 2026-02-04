Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin in Finnentrop verletzt

Finnentrop (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin verletzte sich am Dienstag (03. Januar) bei einem Alleinunfall auf der Serkenroder Straße leicht. Die Frau hatte gegen 13:40 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der Gefällstrecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto kam von der Straße ab und kippte im Grünstreifen auf die Fahrerseite. Die Leichtverletzte konnte sich eigenständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem PKW entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell