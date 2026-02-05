Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gerlinger Firma

Wenden (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (04./05. Februar) in eine Großhandelsfirma im Gewerbegebiet "Auf'm Ohl" eingebrochen. Dabei verursachten sie einen geschätzten Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten es die Täter offenbar auf Metall in Form von Kabeln abgesehen. Bislang wird jedoch davon ausgegangen, dass die Täter ohne Beute den Tatort wieder verlassen haben. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell