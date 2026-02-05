POL-OE: Einbruch in Gerlinger Firma
Wenden (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (04./05. Februar) in eine Großhandelsfirma im Gewerbegebiet "Auf'm Ohl" eingebrochen. Dabei verursachten sie einen geschätzten Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten es die Täter offenbar auf Metall in Form von Kabeln abgesehen. Bislang wird jedoch davon ausgegangen, dass die Täter ohne Beute den Tatort wieder verlassen haben. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
