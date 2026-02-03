Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch auf Gelände des Zweckverbandes- Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Am Sonntagabend kam es im Bereich der Kläranlage in Pößneck zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten zunächst den Grundstückszaun und gelangten anschließend offenbar mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Dort verluden sie nach derzeitigem Ermittlungsstand rund 200 Kilogramm Kabelschrott und verursachten dadurch entsprechenden Beuteschaden. Sachschaden entstand ausschließlich am Zaun. Die Polizei bittet Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jenaer Straße wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Schleiz zu melden. Hinweise werden unter Angabe der Vorgangsnummer 0027901 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell