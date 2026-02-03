Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Wurzbach/Heinersdorf (ots)

Am Dienstag, dem 03.02.2026 gegen 04.30 Uhr kollidieren zwei Pkw auf der B 90 zwischen Wurzbach und Heinersdorf im Saale-Orla-Kreis. Vermutlich aufgrund von Schneeverwehungen, kam ein 49-jähriger Pkw-Fahrer ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Glücklicherweise, wurde durch den Unfall niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden an den Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten. Aufgrund der Bergungsarbeiten und der Schneeverwehungen, kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

