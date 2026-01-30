Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Beverstedt-Wellen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am frühen Donnerstagmorgen (29.01.2026), ca. im Zeitraum zwischen 02:45 Uhr - 03:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Neuen Dorfstraße in Beverstedt-Wellen Der Zigarettenautomat war zuvor an der Hausfassade einer Gaststätte montiert.

Anwohner haben im oben genannten Zeitraum ein bei der Gaststätte stehendes Fahrzeug beobachtet. Hierbei könnte es sich um einen silbernen Kombi gehandelt haben. Das Fahrzeug hätte sich dann in Richtung Oldendorf entfernt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Pkw machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

