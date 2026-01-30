PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Landwirtschaftlichen Anhängers in Beverstedt - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

POL-CUX: Diebstahl eines Landwirtschaftlichen Anhängers in Beverstedt - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Bereits am vergangenen Freitagabend (23.01.2026) wurde in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein landwirtschaftlicher Anhänger der Marke Bergmann entwendet. Dieser war in der Meyerhofstraße am Straßenrand abgestellt und mittels Schloss gesichert. Im Anhang befindet sich ein Foto eines Vergleichsanhängers.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 10:02

    POL-CUX: Kellereinbrüche

    Cuxhaven (ots) - Erneut Kellereinbrüche in Cuxhaven Cuxhaven. In der Nacht von Montag, 26.01.26, auf Dienstag, 27.01.26, kam es in einem Mehrparteienhaus in Sahlenburg In der Wolskermarsch zu mehreren Kelleraufbrüchen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Kellerabteilen und der Waschküche. Hier brachen sie mehrere Kellerabteile und den Münzautomaten der Waschmaschine auf. Was neben dem Bargeld aus dem Münzautomaten entwendet wurde steht noch nicht fest. In der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren