Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Landwirtschaftlichen Anhängers in Beverstedt - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Bereits am vergangenen Freitagabend (23.01.2026) wurde in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein landwirtschaftlicher Anhänger der Marke Bergmann entwendet. Dieser war in der Meyerhofstraße am Straßenrand abgestellt und mittels Schloss gesichert. Im Anhang befindet sich ein Foto eines Vergleichsanhängers.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell