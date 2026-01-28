PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kellereinbrüche

Cuxhaven (ots)

Erneut Kellereinbrüche in Cuxhaven

Cuxhaven. In der Nacht von Montag, 26.01.26, auf Dienstag, 27.01.26, kam es in einem Mehrparteienhaus in Sahlenburg In der Wolskermarsch zu mehreren Kelleraufbrüchen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Kellerabteilen und der Waschküche. Hier brachen sie mehrere Kellerabteile und den Münzautomaten der Waschmaschine auf. Was neben dem Bargeld aus dem Münzautomaten entwendet wurde steht noch nicht fest. In der darauffolgenden Nacht wurde in der Straße Hörn ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Auch hier steht noch nicht fest, was entwendet wurde.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

