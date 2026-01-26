PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versammlung in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am heutigen Montag findet ab 16:00 Uhr geplant bis 18:00 Uhr eine angemeldete Versammlung auf dem Kaemmererplatz in Cuxhaven statt. Thema ist "Unterdrückung von Kurdistan in Syrien". Nach einer Auftaktkundgebung werden sich die Versammlungsteilnehmenden durch die Bahnhofsstraße bis zum Bahnhof und zurück bewegen. Danach ist eine Abschlusskundgebung geplant. Es kann zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Aktuell sind 100 Teilnehmende anwesend.

