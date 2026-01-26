PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungs- und Geschäftseinbruch ++ Benzindiebstahl

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Am vergangenen Wochenende brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bundesstraße in Nordholz ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räume. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

++++++

Benzindiebstahl

Otterndorf. Am vergangenen Wochenende beschädigten unbekannte Täter den Tank eines geparkten PKW am Bahnhof in Otterndorf. Die Täter entwendeten etwa 70 Liter Benzin. Der Schaden am PKW dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

++++++

Kellereinbruch

Cuxhaven. Am Sonntagabend brachen bisher unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karpfangerstraße ein. Die Täter brachen hier insgesamt vier Kellerabteile auf. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden.

++++++

Kupferdiebstahl

Cuxhaven. Am Sonntagabend brachen unbekannte Täter in einen Metallverarbeitenden Betrieb in der Neuen Industriestraße ein. Die Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle und entwendeten Kupferteile. Die Polizei geht aufgrund des Diebesgutes davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss und zum Abtransport auch ein entsprechender LKW benutzt wurde. Zeugen, die am Sonntagabend entsprechende Beobachtungen im Bereich der Neuen Industriestraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04721-5730 an die Polizei zu wenden.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

