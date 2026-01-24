Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte und -unfälle aus dem Landkreis Cuxhaven

Unfallverursacher flüchtet mit E-Scooter

Cuxhaven. Am Freitag, den 23.01.2026, gegen ca. 12:45 Uhr, ereignete sich in der Nodersteinstraße, der Fußgängerzone in der Cuxhavener Innenstadt, ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger. In Höhe eines dortigen Augenoptikergeschäftes kam es zum Zusammenstoß, durch welchen der 50jährige Fußgänger leicht verletzt wurde. Trotz sofortiger Ansprache verließ der männliche E-Scooter-Fahrer unerlaubt den Unfallort und fuhr in Richtung der Segelckestraße davon. Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zum unfallflüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721/573-0) zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Cuxhaven ausdrücklich darauf hin, dass das Befahren von Fußgängerzonen mit E-Scootern, sog. Elektrokleinstfahrzeugen, grundsätzlich verboten ist und bei Zuwiderhandlung eine Verkehrsordnungswidrigkeit darstellt, welche mit einem Verwarn- oder Bußgeld geahndet wird.

Ohne Führerschein unterwegs

Loxstedt/BAB27. Am Freitag, den 23.01.2026, kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 20:30 Uhr eine 28-jährige Bremerin, die mit einem Opel die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven befuhr. Durch die Beamtinnen konnte zuvor beobachtet werden, wie diese vor der Baustelle Bremerhaven-Wulsdorf andere Pkw rechts überholte. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte die junge Frau zunächst über ihre Identität zu täuschen. Letztlich konnten ihre Echtpersonalien ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Bremerin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Sie wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

PKW kommt von der Fahrbahn ab

Wurster Nordseeküste. Am Freitag, den 23.01.2026, wurde der Polizei gegen 10 Uhr ein Unfall auf der Wremer Straße (L129) zwischen den Ortschaften Wremen und Imsum gemeldet. Hier war ein 23-jähriger Bremerhavener mit seinem Pkw VW alleinbeteiligt in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum seitlich mit einem Baum kollidiert. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Grund für den Unfall dürfte eine zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Zwei Fahrzeugführer alkoholisiert mit PKW unterwegs

Geestland. Am 24.01.2026 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland gegen 02:30 Uhr einen 21-jährigen Geestländer, der im Bereich Flögeln mit seinem BMW unterwegs war. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gefahren sein könnte. Entsprechende Tests ergaben einen Wert von über 0,5 Promille, sodass gegen den Geestländer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt wurde. Gegen 04:30 Uhr wurde im Bereich Holßel ein 23-jähriger Geestländer mit seinem Pkw Audi kontrolliert. Durch die Kollegen konnte bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dem Fahrzeugführer wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort angeboten. Dieser ergab 1,26 Promille, sodass die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet wurden. Der junge Mann wird sich nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

