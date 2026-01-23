Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Zigarettenautomatenaufbrüche oder Sprengungen in Geestland, der Gemeinde Wurster Nordseeküste, Loxstedt, Hagen im Bremischen und Schiffdorf - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

In den vergangenen Wochen seit Weihnachten 2025 und vor allem seit Jahresbeginn 2026 kam es zu einer vermehrten Anzahl von Aufbrüchen und Aufbruchsversuchen von Zigarettenautomaten, vor allem im südlichen Landkreis in den Bereichen Loxstedt, Hagen und Schiffdorf sowie in der Stadt Geestland und der Gemeinde Wurster Nordseeküste.

Zumeist wurde versucht entsprechende Automaten aufzuhebeln. In zwei Fällen wurden die Automaten komplett entwendet und später durch Zeugen wieder aufgefunden. In weiteren Fällen wurden Sprengmittel eingesetzt, um die Automaten gezielt zu öffnen. Die Zielrichtungen waren in jedem der Fälle die Tabakwaren sowie enthaltenes Bargeld.

Zu Taten kam es unter anderem in:

- Dorum in der Speckenstraße (dieser wurde zwei Mal angegangen) und in der Alsumer Straße. Hier wurden die Automaten aufgehebelt.

- Bad Bederkesa in der Gröpelinger Straße. Hier wurde der Automat komplett entwendet und durch Zeugen im Bereich Lintig wieder aufgefunden.

- In Drangstedt in der Hauptstraße. Hier wurde der Automat komplett entwendet und durch Zeugen im Bereich Hainmühlen in einem Waldstück wieder aufgefunden.

- In Bramel im Bereich Lange Straße. Hier wurde der Automat aufgesprengt.

- In Wehden im Bereich der Hauptstraße. Hier wurde zunächst versucht den Automaten aufzuhebeln und einige Tage später aufgesprengt.

- In Hagen im Bereich der Straße Auf der Wurth. Hier wurde der Automat aufgesprengt.

- In Loxstedt in der Bahnhofstraße. Hier wurde der Automat aufgesprengt.

- In Schiffdorf im Bereich der Straße Die Schleppe. Hier wurde der Automat aufgehebelt.

- In Loxstedt-Hahnenknoop wurden in einem Feldweg zwei entwendete Automaten aufgefunden. Einer stammt aus der Stadt Bremerhaven. Der zweite Automat konnte noch nicht zugeordnet werden..

Die entstandenen Sachschäden sind enorm. Gerade die Sprengungen sorgen zudem für eine enorme Außenwirkung. Ebenso müssen die komplett entwendeten Automaten aufgrund der Größe und des Gewichts von mehreren Personen mit einem entsprechenden Fahrzeug, z.B. mit einem Transporter, entwendet worden sein.

Wir bitten daher Zeugen, die Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) oder der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

