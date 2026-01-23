Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut mehrere Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen in Cuxhaven und in Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Donnerstag (22.01.2026) kam es leider erneut zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Personen leicht verletzt wurden.

Cuxhaven. Gegen 07:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Brockeswalder Chaussee zu einem Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Fußgänger. Die 71-jährige PKW-Fahrerin aus Cuxhaven wollte mit ihrem PKW auf den Parkplatz einbiegen und übersah dabei einen 42-jährigen Fußgänger aus Cuxhaven, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Sachschaden entstand nicht.

Beverstedt. Gegen 07:35 Uhr kam es auf der B71 zwischen den Ortschaften Beverstedt und Heerstedt zu einem Verkerhsunfall zwischen zwei PKW. Eine 32-jährige Frau aus Wiesmoor (Kreis Aurich) wollte zunächst nach rechts in eine Seitenstraße einbiegen, bemerkte jedoch, dass das Einfahren in diese Straße durch das Verkehrszeichen 250 (Verbot der Durchfahrt für alle Fahrzeuge) untersagt war. Sie lenkte ihr Fahrzeug danach wieder auf die Straße. Ein zuvor hinter hier fahrender, 33-jähriger Bremerhavener wollte die Frau in diesem Moment überholen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden, welcher auf ca. 25.000 Euro geschätzt wird. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Cuxhaven. Gegen 12:30 Uhr kam es auf dem Feldweg in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einer Radfahrerin. Die 75-jährige PKW-Fahrerin aus Cuxhaven wollte nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen. Hierbei über sah Sie die in gleicher Richtung fahrende, 84-jährige Radfahrerin aus Cuxhaven. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Cuxhaven. Gegen 15:35 Uhr kam es in der Deichstraße in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter-Fahrer und einer Radfahrerin. Der 54-jährige Transporterfahrer aus Cuxhaven wollte mit seinem Fahrzeug nach rechts abbiegen und übersah hierbei die in gleicher Richtung fahrende, 43-jährige Fahrradfahrerin aus Cuxhaven. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell