Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach diversen Ladendiebstählen und Kelleraufbrüchen von Cuxhaven - Zwei Personen in Haft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In den vergangenen Wochen kam es hauptsächlich im Raum Cuxhaven zu diversen Einbrüchen in Kellern, vor allem in Mehrparteienhäusern. Oft waren in einem Gebäude gleich mehrere Kellerabteile betroffenen. Im Zuge der Ermittlungen geriet ein 33-jähriger Cuxhavener in den Fokus, gegen welchen inzwischen in einem anderen Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein Haftbefehl ausgestellt wurde, da er die dort verhängte Freiheitsstrafe nicht angetreten hatte. Er wurde bereits am vergangenen Sonntag (18.01.2026) verhaftet und befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Am heutigen Donnerstag (22.01.2026) wurde ein 32-jähriger Cuxhavener verhaftet, welcher im Verdacht steht in den vergangenen Wochen und Monaten diverse Ladendiebstähle und einen räuberischen Diebstahl im Stadtgebiet von Cuxhaven begangen zu haben. Hier hatte das Amtsgericht Cuxhaven auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade einen Untersuchungshaftbefehl erwirkt. Er befindet sich mittlerweile ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern ebenfalls an.

