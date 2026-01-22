Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am gestrigen Mittwoch (21.01.2026) kam es gegen 14:10 Uhr in der Leher Landstraße, Ecke Kohlhofsweg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und E-Scooter. Eine 57-jährige Bremerhavenerin befuhr mit ihrem PKW den Kohlhofsweg und beabsichtigte von dort nach rechts auf die Leher Landstraße zu fahren. Hierbei übersah diese einen 14-jährigen aus Geestland auf seinem E-Scooter, welcher den Gehweg der Leher Landstraße in Richtung Bremerhaven befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 14-jährige glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Dieser wurde zur medizinischen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand nur geringer Sachschaden.

