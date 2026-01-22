PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Einfamilienhauses in Hagen (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am gestrigen Mittwochabend (21.01.2026) kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses im Kirchweg in Hagen. Das Gebäude wurde trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten nahezu vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Der 75-jährige Anwohner und der 23-jährige Meldende des Brandes wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

