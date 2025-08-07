PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Brand - Nachtragsmeldung-

Appenweier (ots)

Nach einem Brand in der Nacht von Sonntag auf Montag haben die Beamten des Kripo Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Erfolgte Untersuchungen von Spezialisten der Kriminaltechnik deuten auf Brandstiftung hin. Ferner wurden Brandsachverständige vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg hinzugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein noch Unbekannter in der Zeit zwischen 3 Uhr und 4:15 Uhr in der Ortenauer Straße die Gebäudefassaden zweier unmittelbar nebeneinander liegender Gebäude entzündet haben. Es handelt sich hierbei um eine Bäckerei sowie ein Restaurant. Am Brandort aufgefundene und zurückgelassene Gegenstände lassen den Schluss zu, dass der Brandstifter möglicherweise bei seiner Tat gestört worden sein könnte. Die Ermittler hoffen daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

/th /wo

Pressemitteilung vom 04.08.2025, 9:23 Uhr

POL-OG: Appenweier - Brand

Appenweier Ein Brand in der Ortenauer Straße rief am heutigen Montagmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan. Ersten Erkenntnissen zufolge meldete ein Zeuge kurz nach 5 Uhr einen kleinen Brand an einer Gebäudefassade, welcher jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Wie das Feuer entzündet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An dem Brandobjekt entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

